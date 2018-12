Pasażerowie, którzy we wrześniu zamierzali pojechać pociągiem osobowym z Lüneburga do Lübeki w Dolnej Saksonii (odległość ok. 85 km), musieli się przesiadać do podstawionych pod dworzec autobusów. Pociągi nie kursowały. Nie z powodu awarii czy uszkodzeń trakcji. Lokalna spółka córka Deutsche Bahn, która obsługiwała połączenie, nie miała do dyspozycji maszynistów, którzy mogliby poprowadzić składy. Okazało się, że w spółce na stanowiskach maszynistów było wówczas aż 27 wakatów. Powód? Nowi maszyniści, którzy mieli zastąpić odchodzących kolegów, zawalili egzaminy i odpadli podczas szkolenia. W efekcie w północno-wschodniej części landu Dolna Saksonia trzeba było zawiesić kursowanie kilkunastu pociągów. Kryzys trwał do końca miesiąca, aż kolejom udało się ściągnąć pracowników z południowych Niemiec. Maszynistów, którzy prowadzili tam pociągi towarowe, przerzucono do Dolnej Saksonii i posadzono w kabinach lokomotyw ciągnących składy osobowe.