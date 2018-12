4 ZDJĘCIA Wierchuszka partii Vox: szef Santiago Abascal, sekretarz Javier Ortega i kandydat Francisco Serrano. Świętują wyborczy sukces. Sewilla, 2 grudnia 2018 (Fot. Gogo Lobato / AP Photo)

Po raz pierwszy od rozpadu dyktatury wojskowej 40 lat temu skrajna prawica weszła do gry. A to za sprawą sukcesu partii Vox w wyborach do regionalnego parlamentu Andaluzji.