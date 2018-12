W poniedziałek oenzetowski samolot ma wylądować w Sanie, jemeńskiej stolicy, i zabrać stamtąd 50 rannych bojowników Huti na leczenie do Omanu – poinformował rzecznik saudyjsko-emirackiej koalicji, która od paru lat próbuje zmiażdżyć partyzantkę Hutich. Ewakuację udało się wynegocjować Martinowi Griffithsowi, specjalnemu wysłannikowi ONZ do Jemenu.

Między innymi z powodu braku zgody Saudyjczyków na leczenie wrogów w Omanie we wrześniu nie odbyły się planowane przez ONZ rozmowy pokojowe. Wysłannicy Hutich nie pojawili się w Szwecji. Tłumaczyli, że nie zostały spełnione ich żądania: transport rannych, zgoda na powrót wyleczonych i gwarancje bezpieczeństwa dla negocjatorów.

Teraz wygląda na to, że obie delegacje zjawią się na miejscu. Huti mogą przybyć do Sztokholmu już w poniedziałek wieczorem. Według saudyjskiej telewizji Al-Arabija, gdy to zostanie potwierdzone, do samolotu wsiądą przedstawiciele drugiej strony.