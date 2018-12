Naród do głosowania ogłoszonego przez szefa resoru kultury Władimira Medinskiego przystąpił ochoczo. Do internetowych urn ruszyło ponad 3,6 mln obywateli, czyli co 40.

A byłoby pewnie więcej, gdyby organizatorzy grali czysto.

Złośliwi omszczanie

Tacy mieszkańcy Omska mieli powód, by się obrazić i bojkotować głosowanie.

Tam ludność chciałaby widzieć patronem swego portu lotniczego nie bohatera wojny czy wybitnego działacza, ale swojego ziomka, kochanego w tym syberyjskim mieście muzyka, lidera grupy Grażdanskaja Oborona (Obrona Cywilna) Jegora Letowa.

I doszło do skandalu. Faworyt elektoratu nie był bowiem grzecznym wykonawcą. Żadnego tam „Takiego jak Putin” czy innych peanów nie wykonywał. Za komunizmu nagrywał i występował w podziemiu. Jako dysydenta KGB zapakowało go do psychuszki. Za dzisiejszej władzy też się buntował.

Medinski nie zgodził się więc na wpisanie pieśniarza-chuligana na listę kandydatów. Tłumaczył, że nadanie lotnisku imienia „żyjącego człowieka jest złym znakiem”.