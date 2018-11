Transakcja, do której doszło na Węgrzech w środę, jest bez precedensu w całej Unii Europejskiej. Jednego dnia do nowo utworzonej Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów, w której radzie znaleźli się deputowani rządzącego krajem Fideszu, trafiło kilkaset tytułów prasowych, stacji telewizyjnych, radiowych i portali.

– Aby opisać to, co się stało, musimy się cofnąć do historii. To przypomina jedynie politykę prowadzoną przez tureckiego sułtana – mówi Agnes Urban, medioznawczyni z budapeszteńskiego Instytutu Mertek.

Tuba rządu z dnia na dzień

Wartość rynkowa transakcji nie jest jasna, bo znaczna część mediów została przez ich właścicieli przekazana do fundacji za darmo. Z ostrożnych szacunków wynika, że w ubiegłym roku przychód nabytych przez fundację tytułów wyniósł ok. 50 mld forintów (660 mln zł).

Należały dotąd do węgierskich oligarchów, którzy skupowali je przez ostatnie lata. W ciągu trzech lat najpotężniejszym magnatem mediowym stał się Lörinc Mészáros, bliski współpracownik Orbána, a do niedawna wójt jego rodzinnej wsi.