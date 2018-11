Na Wyspach trwa odliczanie przed głosowaniem nad poparciem dealu wypracowanego przez premier Theresę May w negocjacjach brexitowych z Brukselą. Na razie wygląda na to, że premier je przegra: jej wizja wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie podoba się nie tylko opozycji, lecz także części rządzącej Partii Konserwatywnej. Sprzeciw zapowiedziało ponad 90 (z 316) posłów ugrupowania May.

Debaty parlamentarne w tej sprawie zaplanowano na 4-6 i 10-11 grudnia. Ostatnią zakończy głosowanie. Wbrew temu, co chciał pierwotnie rząd, posłowie będą mogli zgłosić poprawki do wniosku. Złożą je zapewne wszystkie najważniejsze stronnictwa: brexitowcy, zwolennicy utrzymania ścisłych więzi z Europą, laburzyści, szkoccy nacjonaliści... W wachlarzu propozycji mogą się znaleźć „twardy brexit”, drugie referendum czy zyskujące ostatnio coraz większe poparcie członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym na wzór norweski.