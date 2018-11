– Być może w ogóle się z nim nie spotkam. Nie lubię i nie chcę takiej agresji – stwierdził Trump w rozmowie z „Washington Post”

Nawiązał w ten sposób do zaplanowanego w sobotę spotkania z Putinem w Argentynie.

Amerykanie zwiększają presję na Rosjan, by zwolnili 24 marynarzy i oddali trzy okręty, które zajęli w niedzielę na Morzu Azowskim. Ukraińskie okręty próbowały przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską do portu w Mariupolu, ale zostały ostrzelane przez Rosjan. Co najmniej trzech marynarzy zostało rannych (inne źródła mówią o sześciu poszkodowanych w wyniku ostrzału).

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, skrytykował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą. Powiedział, że Amerykanie zamiast tego powinni się bardziej zaangażować w rozwiązanie konfliktu pomiędzy Kijowem a republikami separatystycznymi na wschodzie kraju.