To najnowsza odsłona w chłodnych relacjach pomiędzy Waszyngtonem i Budapesztem, które utrzymują się, odkąd Viktor Orbán w 2010 r. doszedł do władzy. Amerykański Departament Stanu we wtorek wyraził „rozczarowanie” decyzją Węgrów związaną z odesłaniem dwóch Rosjan, którzy byli zamieszani w próbę sprzedaży broni udaremnioną w wyniku amerykańsko-węgierskiej operacji służb na przełomie 2015 i 2016 r.

– Niweczy to nie tylko nasze wysiłki, ale powoduje też, że zarówno obywatele Stanów Zjednoczonych, Węgier, jak i reszty świata nie będą bezpieczniejsi – mówi Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu.

W centrum sprawy są dwaj obywatele Rosji – dziś ponad 60-letni Władimir Lubiszyn oraz jego 34-letni syn Władimir junior – którzy od połowy lat 90. mieszkali w Budapeszcie i zajmowali się m.in. handlem bronią.

By prowadzić taką działalność – nawet na skalę międzynarodową – na Węgrzech wystarczy zwykła licencja, jaką wydaje się myśliwym. Rosjanie zawiązali spółkę z obywatelem Węgier, a dzięki nim jej obroty rosły.