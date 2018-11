Kiedy dziesięć lat temu na szczycie G20 najbardziej rozwinięte gospodarki świata szukały wyjścia z globalnego kryzysu finansowego, sytuacja wyglądała na beznadziejną – a jednak wspólnie znalazły rozwiązanie.

Dziś grupa G20, której przywódcy w piątek i sobotę spotkają się w stolicy Argentyny, jest skłócona jak nigdy, a na czele największej gospodarki świata stoi przeciwnik globalnych układów Donald Trump.

Tymczasem końcowy komunikat szczytu ma dotyczyć właśnie globalnego handlu i walki ze zmianami klimatycznymi.

Amerykański prezydent w globalne ocieplenie nie wierzy (ostatnio zadeklarował to we wtorek w odpowiedzi na alarmujący raport agencji federalnych USA) i jest przeciwnikiem multilateralnych układów handlowych. Komentatorzy przewidują więc, że zebrani będą się głowić, jak sformułować komunikat, by Trump go podpisał.

Spotkanie z Putinem, ale nie z księciem Saudów