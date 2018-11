Najlepiej znają go żołnierze i weterani, ale nieustanny lęk, jaskrawe nawroty wspomnień przeżytego koszmaru, uciążliwe objawy fizyczne czy myśli samobójcze to także zmora ofiar katastrof, brutalnych napadów i gwałtów. Dziś brytyjscy eksperci alarmują, że podobne objawy może wywołać poród, szczególnie jeśli niespodziewanie doszło do komplikacji zakończonych cesarskim cięciem albo zagrożeniem życia dziecka.

Kilka strasznych miesięcy

– Spodziewałam się spokojnego porodu, ale wszystko poszło inaczej, niż to sobie wyobrażałam – opowiada w rozmowie z BBC Anna Simpson, 34-letnia Brytyjka z Wakefield w hrabstwie West Yorkshire. Prawie półtora roku temu przeszła trudny poród, ostatecznie zakończony nieplanowanym cesarskim cięciem. Anna wspomina, jak lekarze pospiesznie podjęli decyzję o zrobieniu cesarki, kiedy dwukrotnie nie udało im się odwrócić niewłaściwie ułożonej w jej brzuchu córeczki. – Nagle wokół mnie pojawiło się mnóstwo osób, anestezjolog próbował wbić mi wenflon w rękę. Strasznie się bałam – opowiada.