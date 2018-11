Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku drogą morską do Włoch dotarło 22 tys. imigrantów. W tym samym okresie w zeszłym roku przybyło ich 114 tys., a dwa lata temu – 167 tys.

To skutek polityki poprzedniego ministra spraw wewnętrznych Marco Minnitiego, który skutecznie zachęcał rozmaite libijskie ugrupowania do powstrzymywania imigrantów. Oznacza to, że wielu z nich kończy podróż na północ, w libijskich obozach słynących ze stosowania przemocy wobec przetrzymywanych. Ale na swoją obronę Minniti miał statystyki: zredukował liczbę ofiar śmiertelnych podczas morskich przepraw z dwunastu do trzech dziennie.

Teraz ten bilans znów się zwiększa. Odkąd szefem MSW jest Matteo Salvini, w morzu tonie średnio osiem osób dziennie.

Jednak zdaniem Salviniego zagrożenie ze strony imigrantów nie ustaje. Nie ma dnia, żeby szef współrządzącej Włochami Ligi Północnej nie zasypywał sieci tweetami, wskazując tzw. buonistów – naiwniaków, którzy uważają, że obcym należy pomagać. Pisze np.: „Koniec z pieniędzmi dla tych, którzy paśli się na biznesie imigracyjnym. Jeśli tylko pozwolą mi działać, pójdę na całego!”. Albo: „Mniej łodzi z imigrantami, mniej ofiar. W ten sposób ukręca się łeb biznesowi nielegalnej imigracji”.