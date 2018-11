Francuski ruch „żółtych kamizelek” opiera się na ludziach mających poczucie, że zostali zapomniani przez władze i zamożniejszych rodaków. Zmobilizowali się, kiedy zapowiedziano wzrost akcyzy na olej napędowy. Uznali to za uderzenie nie tylko w ich portfel, ale i w ich wolność.

Od samego początku protestów „żółtych kamizelek” było widać, że nastąpiło potężne zderzenie dwóch sposobów patrzenia na rzeczywistość, które trudno pogodzić: patrzenia krótko- i długoterminowego.

Emmanuel Macron tłumaczy, że nie tylko Francja, ale również cała cywilizacja zachodnia znalazły się w punkcie, w którym trzeba gruntownie zmienić przyzwyczajenia i tryb życia, bo inaczej tak zepsujemy naszą planetę, że nie będzie się nadawała do życia

We wtorkowym przemówieniu mówił, że już teraz z powodu zanieczyszczeń środowiska co dwie minuty umiera jeden Francuz – dlatego trzeba zrobić wszystko, aby w porę zniechęcić do korzystania z urządzeń powodujących największe zanieczyszczenia. Do tego służy podniesienie akcyzy na paliwa oraz m.in. zamknięcie wszystkich francuskich elektrowni węglowych do 2022 r.