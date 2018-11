1 ZDJĘCIE Antysemickie hasła w Krakowie (Wojciech Matusik / POLSKA PRESSE)

Żydzi za bardzo mieszają się do finansów i polityki, a Holocaust cynicznie wykorzystują do własnych celów - antysemickie stereotypy w Europie kwitną. A Polacy biją rekordy. To wnioski z raportu opublikowanego przez CNN