Rozmowa z Asli Aydintasbas, analityczką z think tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych

Marta Urzędowska: Czy Turcja może w końcu zostać członkiem Unii Europejskiej?

Asli Aydintasbas: Proces akcesyjny jest martwy, choć mało kto mówi o tym głośno. To hipokryzja w czystej postaci, zresztą pielęgnowana przez dyplomację.

Jednak – choć do niedawna wydawało się, że można w nieskończoność utrzymywać tę fikcję – dziś ta formuła się wyczerpała. Bo procesu nie da się odblokować. Żeby to było możliwe, Turcja musiałaby ogarnąć swój wewnętrzny bałagan – wrócić do rządów prawa i demokracji. Z kolei Europa powinna na serio rozpocząć pogłębianie i modernizowanie unii celnej z Ankarą.

Co ciekawe, kiedy przepytaliśmy urzędników i dyplomatów z 25 krajów UE, wyszło nam, że utrzymywanie tej ułudy wszystkim pasuje – nawet, jeśli prywatnie przyznają, że Turcja nigdy członkiem Unii nie będzie. Kiedy to sobie głośno wyjaśnimy, trzeba będzie na nowo ułożyć wzajemne relacje, wymyślić nowy model – najpewniej będzie to właśnie unowocześniona unia celna.