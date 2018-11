Jeszcze w zeszły weekend wydawało się, że głównym problemem Europy jest to, czy brexit uda się przeprowadzić w cywilizowany sposób, czy też Wielka Brytania odejdzie z UE na dziko, zrywając wszelkie związki, sprowadzając na siebie i na kontynent katastrofę.

Rosja, taranując ukraiński okręt próbujący przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską, przypomniała jednak, że na Ukrainie od czterech lat trwa wojna. Putin, choć osłabiony i izolowany, nadal jest w stanie ją podsycać.

W weekend w Polsce – to wynikało z nachalnych relacji mediów narodowych – wydawało się, że wojna trwa na ulicach Paryża, gdzie przeciwnicy prezydenta Macrona budowali barykady i bili się z policją. Wiadomości z Ukrainy pokazały, jak bardzo niestabilnie jest u sąsiadów Polski. By to udowodnić, Rosja wysłała do akcji kilka małych okrętów i parę helikopterów. A co by było, gdyby Putin zdecydował się pójść dalej, a incydent na morzu był preludium konfliktu na całego?