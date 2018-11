4 ZDJĘCIA 24.11.2018, zamieszki w Paryżu. (Fot. Kamil Zihnioglu / AP Photo)

Do godz. 19 dwadzieścia osób, w tym czterech policjantów, odniosło rany podczas sobotniej fali protestów "żółtych kamizelek" we Francji. Uczestnicy protestu mieli pokojowe intencje, ale ich paryską manifestację wykorzystali zwykli chuligani wraz z bojówkarzami ze skrajnej prawicy i lewicy do wywołania licznych starć z policją