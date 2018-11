Czwarty już National Climate Assessment to raport na temat globalnego ocieplenia przygotowany na zlecenie Białego Domu przez tysiąc ekspertów - z czego połowa pracuje dla rządowych agencji. W dokumencie ostrzegają oni, że zmiany klimatu "stanowią coraz większe wyzwanie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jakości życia i tempa wzrostu gospodarczego".

To wbrew polityce Donalda Trumpa, stawiającego na zwiększone wydobycie paliw kopalnych, największa przyczyna zmian klimatycznych. Gdy w tym tygodniu Waszyngton nawiedziła fala mrozów, prezydent USA ironizował na Twitterze: "Co się stało z globalnym ociepleniem?".

W raporcie eksperci wyczerpująco odpowiadają na pytanie swojego szefa. Nie mają wątpliwości, że żyjemy w najgorętszych czasach we współczesnej historii człowieka. Nawet gdyby przyjąć najbardziej optymistyczny i nierealny scenariusz - że emisja gazów cieplarnianych spadnie do zera - świat jest na dobrej drodze, by do końca wieku temperatura wzrosła o 0,6 stopni Celsjusza.