Na ostatnim zdjęciu widać go roześmianego na łodzi, która miała go wysadzić na wyspie Sentinel Północny, 1370 km od wybrzeża Indii.

W liście pożegnalnym 27-letni Chau napisał do rodziców, że wyrusza, by „zanieść Jezusa” tubylcom, i żeby „nie gniewali się na miejscowych czy na Boga, jeśli nie wróci”.

Ponieważ wycieczki na Sentinel wymagają specjalnego zezwolenia, a on wiedział, że go nie dostanie, upozorował wyprawę na ryby.

Kiedy tydzień temu wylądował na plaży, powitały go strzały z łuków. Misjonarz zginął i został prawdopodobnie pochowany na brzegu morza.

Teraz indyjskie władze się głowią, jak odzyskać ciało (archipelag to terytorium związkowe Indii). Nie będzie to łatwe, bo plemię zamieszkujące wyspę nie utrzymuje kontaktu ze światem i zabija intruzów. W 2006 r. zastrzeliło dwóch miejscowych rybaków, którzy zapuścili się do ich wybrzeży.

Jak odzyskać ciało