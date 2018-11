Na plażach i wzdłuż rzek w Korei Południowej pojawiły się ostatnio grupy wojskowych uzbrojonych w narzędzia do cięcia metalu, którzy usuwają zapory. Lęk przed inwazją Korei Północnej sprawił, że po 1953 r. (rok podpisania zawieszenia broni w trwającej od 1950 r. wojnie na Półwyspie Koreańskim) zabezpieczano drutem kolczastym i metalowymi siatkami miejsca potencjalnego ataku z lądu i z morza. Te 284 km starego, miejscami rdzewiejącego żelastwa ma zostać usunięte do 2021 r. To 68 proc. wojskowych instalacji kraju, który od dekad żyje w cieniu wojny.

Formalnie na Półwyspie, gdzie nie udało się do dziś podpisać traktatu pokojowego, wojna może w każdej chwili powrócić. W tym roku doszło jednak do ocieplenia stosunków i napięcie zaczyna opadać.

Obie Koree rozmawiają ze sobą, umówiły się, że zamienią strefę zdemilitaryzowaną w symbol pokoju, a we wtorek jedna i druga strona wysadziły w powietrze po dziesięć strażnic po obu stronach linii demarkacyjnej.