– Nie mamy sędziów Obamy, sędziów Trumpa, sędziów Busha ani sędziów Clintona – powiedział Roberts agencji AP. – Mamy niezwykłą grupę oddanych sędziów robiących co w ich mocy, żeby wszystkim stającym przed ich obliczem wymierzyć taką samą sprawiedliwość. Niezależne sądownictwo to coś, za co powinniśmy być wdzięczni – dodał.

Trump nie dał się przekonać. Odparł:

„Proszę wybaczyć, prezesie Johnie Robertsie, ale naprawdę mamy sędziów Obamy, którzy prezentują odmienny punkt widzenia niż ludzie, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo naszego kraju”.

Zasugerował też, że sędziowie nie są niezależni, skoro odrzucają zaostrzenie prawa azylowego.

Wypowiedź sędziego bez precedensu

Bardzo rzadko najwyżsi sędziowie wypowiadają się przeciwko prezydentowi USA – a jeśli chodzi o prezesa SN, to chyba pierwszy taki przypadek.

Spośród obecnych sędziów SN najbardziej ekspresyjna jest Ruth Bader Ginsburg, która w 2016 r. przeprosiła Trumpa za nazwanie go kłamczuchem podczas kampanii prezydenckiej (mówiła wtedy, że nie wyobraża go sobie w Białym Domu, i żartowała, że gdy to się wydarzy, wyemigruje do Nowej Zelandii).