1 ZDJĘCIE 1.07.2018, Meksyk, Andres Manuel Lopez Obrador celebruje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. (Fot. Anthony Vazquez / AP Photo)

Wbrew zapowiedziom z kampanii wyborczej Manuel López Obrador nie wycofa armii do koszar, lecz jeszcze mocniej wykorzysta ją do walki z przestępczością. Wymagać to będzie zmiany konstytucji.