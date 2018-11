W imieniu komisji spraw zagranicznych pismo do Trumpa wystosowali we wtorek republikański senator Bob Corker i demokrata Bob Menendez. Wzywają go, by zlecił kolejne śledztwo, aby „ustalić, czy osoba zagraniczna jest odpowiedzialna za egzekucję pozasądową, tortury i inne pogwałcenia praw człowieka”. Na mocy ustawy uchwalonej po zabiciu przez Rosjan adwokata Siergieja Magnitskiego prezydent ma na odpowiedź cztery miesiące.

„Nigdy nie myślałem, że dożyję czasów, gdy Biały Dom będzie dorabiał na boku jako firma PR dla saudyjskiego księcia koronnego”, zatweetował Corker.

Widać, że narasta konflikt między prezydentem a jego własną partią na tle reakcji na zabójstwo publicysty „Washington Post” Dżamala Khashoggiego. Saudyjski dziennikarz i opozycjonista rezydujący w USA na początku października został zwabiony do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, bestialsko zamordowany i poćwiartowany przez przybyły specjalnie w tym celu z Rijadu zespół zabójców. Według przecieków do prasy nawet CIA uważa, że zbrodnię zlecił książę Muhammad ibn Salman, syn króla i faktyczny władca Arabii.