2 ZDJĘCIA Kim Jong Yang z Korei Południowej został szefem Interpolu, Dubaj 21.11.2018 (AP / AP)

CO W ROSJI PISZCZY? Na szefa Interpolu został wybrany nie generał rosyjskiej policji Aleksander Prokopczuk, lecz Kim Dżong Jang z Korei Południowej. To ogromny zawód dla Kremla, który liczył na to, że zdobędzie świetne narzędzie do rozprawy z oponentami.