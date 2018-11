„Stanowisko prezydenta w sprawie Arabii Saudyjskiej” zaczyna się od motta prezydentury Trumpa: „Ameryka najpierw!”.

Bardziej zagadkowe jest pierwsze zdanie, czy też drugie motto prezydenckiego oświadczenia: „Świat to niebezpieczne miejsce”. Ta fraza czasem pojawia się w odniesieniu do aktualnego lokatora Białego Domu, np. sekretarz generalny NATO stwierdził w czerwcu, że „Trump sprawia, że świat jest bardziej niebezpiecznym miejscem”, ale sam prezydent z pewnością nie to miał na myśli.

Oświadczenie zaczyna się od wywodu dotyczącego nie tyle Arabii, ile Iranu. Trump wylicza najważniejsze grzechy władz z Teheranu: prowadzenie wojny zastępczej z Saudami w Jemenie, próbę powstrzymania demokratyzacji Iraku, wspieranie Baszara al-Asada w Syrii, grożenie Izraelowi itd.

To powiedziawszy, Trump wciela się w adwokata Saudów. Przekonuje, że Arabia chętnie wycofałaby się z Jemenu, gdyby zrobili to też Irańczycy. Mało tego: natychmiast udzieliłaby Jemeńczykom pomocy humanitarnej.