O chińskiej „partii 50 groszy” wiadomo od kilkunastu lat. Nazwa pochodzi od kwoty pół juana rzekomo płaconej przez władze za każdy prawomyślny wpis w internecie. W analizach pojawiają się ogromne liczby owych płatnych propagandystów – nawet 2 mln. Zwykle uważa się, że są to studenci. Jednak w 2016 r. badacze z Harvardu przeanalizowali kilkadziesiąt tysięcy wpisów i doszli do wniosku, że ich autorami są w większości urzędnicy pracujący w biurach niepowiązanych z propagandą – w ten sposób dorabiają sobie po godzinach. Nie są to typowe trolle. Nie wdają się w dyskusje, nie prowokują, tylko mozolnie tworzą wpisy zgodne z linią polityczną Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Ich aktywność rośnie w okolicach ważnych rocznic, gdy piszą patriotyczne tyrady, oraz przy okazji groźnych dla rządu wydarzeń, jak protesty w Tybecie czy Hongkongu.

Rzeczywisty obraz jest bardziej złożony – także dlatego, że przez ostatnie dwa lata dużo się wydarzyło na globalnym cyberfroncie. Sukces rosyjskiej „fabryki trolli”, która tanim kosztem mogła przechylić szalę zwycięstwa na rzecz Donalda Trumpa, jest dla reżimów z ambicjami przykładem godnym co najmniej uważnego przestudiowania. Wprawdzie twierdzenia Trumpa, że także Chiny mieszały w ostatniej kampanii prezydenckiej w USA, wyglądają na jeden z jego licznych fake newsów, ale nie znaczy to, że w następnych wyborach Pekin nie byłby do czegoś takiego zdolny, gdyby zauważył korzystniejszego dla siebie kandydata. Na razie wprawia się na własnym podwórku – bo za takie uznaje „zbuntowaną prowincję” Tajwan.