To wyniki Austriackiego Monitora Demokracji, badań przeprowadzonych z okazji 100-lecia powołania w Austrii republiki (po rozpadzie monarchii habsburskiej nastąpiło to 12 listopada 1918 r.). O stosunek do systemu demokratycznego i ocenę jego funkcjonowania zapytano ponad 2,5 tys. osób, w tym 300 ludzi w wieku 16-26 lat. Zdecydowana większość opowiada się za utrzymaniem obecnego ustroju.

Budapeszt w Wiedniu?

Ale aż 34 proc. badanych chciałoby ograniczyć pewne konstytucyjne swobody. Członkowie tej grupy są wprawdzie przekonani, że „demokracja to najlepszy sposób sprawowania władzy”, jednak są zdania, że opozycja posiada zbyt wielkie przywileje, a sądy mają zbyt wielką niezależność.

Do tego – według nich – należy ograniczyć wolność mediów, słowa i zrzeszania się. Jednym słowem, co trzeci badany domaga się zaprowadzenia w Austrii porządków na wzór Węgier, gdzie pod rządami Viktora Orbána państwo kontroluje sądy i media, a opozycja jest marginalizowana. 4 proc. badanych twierdzi wprost, że wolałoby żyć w dyktaturze.