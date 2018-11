Nawalny sądził się z państwem o całą serię bezprawnych, jego zdaniem, zatrzymań przez policję i aresztowań. W sumie było to dziewięć epizodów z lat 2012-14, w których mundurowi brali opozycjonistę pod byle jakim pretekstem.

Tak było na przykład wtedy, kiedy po prostu zbliżył się do budynku sądu, w którym odbywał się proces opozycjonistów zatrzymanych 6 maja 2012 r. w czasie demonstracji na moskiewskim placu Bołotnym. Szedł sam, nie miał żadnego transparentu, niczego nie wykrzykiwał. Ale funkcjonariusze mieli rozkaz „Nawalnego brać”, więc zabrali go na komendę tylko za to, że był na ulicy opodal sądu.

Teraz sędziowie europejscy, rozpatrując skargę Rosjanina, orzekli, że państwo złamało jego prawa, w tym to, które gwarantuje obywatelowi art. 18 europejskiej konwencji praw człowieka zabraniający władzom prześladować go z powodu poglądów i działalności politycznej.