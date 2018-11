Dwa lata temu w wywiadzie opublikowanym przez „The Rolling Stone” Guzman się chełpił: „Dostarczam więcej heroiny, metamfetaminy, kokainy i marihuany niż ktokolwiek inny na całym świecie. Mam do tego flotę łodzi podwodnych, ciężarówek, samolotów i statków”.

Dziś Joaquin „El Chapo” Guzman siedzi w izolatce w najbardziej strzeżonym więzieniu na Manhattanie. Kiedy go wożą z więzienia do sądu, dla jadącej ulicami kawalkady zamykany jest most Brookliński. Na razie na sali milczy i słucha. Ani nie chce się przyznać do winy, ani współpracować z wymiarem sprawiedliwości.

O jego imperium, zwanym kartelem z Sinaloa, którym kierował przez kilkadziesiąt lat, opowiadają za to świadkowie, jego byli wspólnicy i podwładni.

Król sypie

Rozpoczął Jesus Zambada, alias „El Rey” (Król), brat wciąż nieujętego współherszta kartelu Ismaela „El Mayo” Zambady, który kieruje nim pod nieobecność sądzonego w USA „El Chapo”.