O aresztowaniach powiadomili niezależni związkowcy z Shenzhen, chińskiej metropolii i specjalnej strefy ekonomicznej u bram Hongkongu. Powołuje się na nich ukazujący się w byłej kolonii brytyjskiej „China Labour Bulletin”.

Szykany bezpieki przy współpracy uczelni

Chodzi o 10 studentów, którzy walczą o prawa robotników, badają sytuację w fabrykach, nagłaśniają wyzysk pracowników. Większość kończy właśnie Uniwersytet Pekiński, czołową uczelnię kraju.

Jednego z nich, Zhanga Shengyego, zatrzymano na terenie miasteczka uniwersyteckiego na oczach kolegów. Grupa mężczyzn wciągnęła go do czekającego przy chodniku czarnego samochodu.

„Bili go z całej siły, by zmusić do posłuszeństwa” – opowiedział świadek agencji AFP, prosząc o zachowanie anonimowości.

Przy okazji oberwało się też kilku innym studentom, którzy przystanęli, by się przyjrzeć. Zmuszono ich, by się położyli na ziemi, i sprawdzono, czy nie robili zdjęć.