Dzień niepodległości – taką czołówkę 23 czerwca 2016 r., w dzień referendum w sprawie brexitu, opublikował brytyjski tabloid „The Sun”. Redakcja wzywała rodaków, by głosowali za rozwodem z UE. Na zdjęciu nad zielonymi Wyspami Brytyjskimi wschodziło słońce. Dwa i pół roku później nad krajem wiszą ciemne chmury.

Brexitowi populiści, szermując hasłami odzyskania suwerenności i uwolnienia się od rzekomego brukselskiego dyktatu, zapewniali, że więzy łączące Londyn z UE można bez problemów zerwać. Usta mieli pełne frazesów, byli jednak bez żadnego programu, zaplecza ekspertów czy nawet wyobrażenia, czym tak naprawdę brexit będzie.

Liczyli na to, że Unia nie będzie w stanie pozbierać się po niespodziewanym ciosie, jakim było brytyjskie referendum, i by nie prowokować kolejnych rozwodów, pozwoli Londynowi po prostu odejść. Liczyli też na to, że bez problemu złamią jedność pozostałych krajów UE, co dodatkowo ułatwi im negocjacje. Tak się jednak mimo wielu dyplomatycznych zabiegów nie stało, bo brexit niewiarygodnie skonsolidował UE. To unijni negocjatorzy stawiali Brytyjczyków pod ścianą, a nie odwrotnie. Podobnie w 2014 r. po agresji na Ukrainie kalkulował zresztą Władimir Putin. Jemu też nie udało się Europy zastraszyć ani rozbić europejskiego frontu. Zwolennicy brexitu, notabene korzystający z rosyjskiego wsparcia, nie wyciągnęli z tego odpowiednich wniosków.