Brytyjska polityka coraz bardziej przypomina rollercoaster, tyle że wagoniki mają przed sobą kilka torów prowadzących w zupełnie różnych kierunkach. Drążek zwrotnicy trzyma jeszcze premier Theresa May, ale kłócące się ze sobą grupy posłów i ministrów próbują go wyrwać. Pachnie to katastrofą (czyli brexitem na twardo, bez żadnego porozumienia), więc słychać głosy, by w ogóle zatrzymać kolejkę. Wielu upiera się jednak, by i tak jechać dalej.

Jak zakończy się ta szalona podróż, nikt nie wie. W czwartek, dzień po ogłoszeniu uzgodnionego przez negocjatorów projektu porozumienia rozwodowego z Brukselą, do dymisji podało się kilku członków rządu, z czego najważniejsze były rezygnacje ministra ds. brexitu Dominica Raaba i minister ds. pracy i emerytur Esther McVey. Źródła brytyjskich dziennikarzy mówiły, że posadę Raaba zaproponowano innemu wpływowemu brexitowcowi Michaelowi Gove’owi, który jednak miał uzależniać jej przyjęcie od wznowienia negocjacji z Brukselą (May tego nie potwierdzała).