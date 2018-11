– Odkąd skończyłem 25 lat i prowadziłem własną firmę, takie rzeczy zlecałem pracownikom i sekretarkom. Robili to za mnie – przyznał nowo mianowany minister, który zeznawał w parlamencie. - Nigdy w życiu nie użyłem komputera – dodał.

Nowy minister odpowiada za bezpieczeństwo cyfrowe letnich igrzysk Tokio 2020.

68-letniego Sakuradę premier Shinzo Abe awansował na dwa ważne stanowiska – ministra cyfryzacji i wiceministra ds. cyfrowego bezpieczeństwa olimpiady. Od 18 lat zasiada w parlamencie, ale nigdy nie pełnił funkcji w rządzie.

O to, czy posługuje się komputerem, zapytano go w komisji ds. cyfryzacji. Jak chce zapewnić bezpieczeństwo w sieci, nie mając pojęcia o komputerach? – spytał jeden z członków komisji. Sakurada wyjaśnił, że problemu nie będzie, bo w dwóch resortach, którymi zawiaduje, pracują odpowiedni ludzie.

Okazało się też, że minister nie ma pojęcia, co to USB. Wyszło to na jaw, gdy w komisji spytano go, czy są one w użyciu w obiektach jądrowych? W Japonii USB są uważane za nośniki podatne na zagrożenia, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Sakurada nie zrozumiał pytania. – Nie znam za dobrze szczegółów – powiedział z pewnym wahaniem w głosie. – Może zwrócimy się do eksperta? – zaproponował.