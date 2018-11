Na początku listopada banglijski urzędnik pojawił się w obozie uchodźców Jamtoli w dystrykcie Koks Bazar w Bangladeszu, wywołując panikę. Chodził od rodziny do rodziny, informując, że niebawem zacznie się repatriacja do Mjanmy (dawnej Birmy). Na liście do repatriacji figuruje 2,2 tys. osób. To tylko cząstka z 730 tys. muzułmańskich Rohingya, którzy rok temu zbiegli z Mjanmy do sąsiedniego kraju.

Birmańscy generałowie, którzy latem 2017 r. przeprowadzili to, co sami nazywają „operacją antyterrorystyczną”, a co ONZ nazywa od początku czystką etniczną, sprawili, że w północnej części stanu Rakhine w Mjanmie, gdzie zamieszkiwali Rohingya, tysiące ludzi zostało zabitych, setki wiosek poszły z dymem, spalone zostały pola.

Odsyłania uchodźców do kraju, w którym ich życie jest zagrożone, zakazują konwencje międzynarodowe.

Nie bacząc na to, Mjanma i Bangladesz uzgodniły w początku miesiąca, że zostanie odesłanych 5 tys. ludzi. Partiami – po 150 osób dziennie. O ile ONZ nie zdoła powstrzymać przesiedlenia, zacznie się ono w czwartek.