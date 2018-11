„Czego Korea Północna nie ujawniła” – to tytuł raportu ogłoszonego we wtorek przez waszyngtoński CSIS (Center for Strategic and International Studies), w którym zidentyfikowano 16 tajnych baz reżimu. Dokument opiera się m.in. na analizie zdjęć pochodzących z komercyjnego satelity oraz na źródłach wywiadowczych i w amerykańskiej administracji, a także na zeznaniach północnokoreańskich uciekinierów. Jego autorem jest Victor Cha, znany koreanista, którego Donald Trump najpierw chciał mianować ambasadorem w Seulu, ale potem zmienił zdanie.

Jednym z obiektów jest Sakkanmol, baza rakietowa oddalona o 85 km od stolicy Korei Południowej. Na zdjęciach można dostrzec zakamuflowane wejścia. Prowadzą one do siedmiu podziemnych instalacji rakietowych i do wyrzutni rakiet.

„W Korei Północnej bazy rakietowe sugerują wielkie oszustwo” – tytułuje „New York Times” swoje omówienie raportu.