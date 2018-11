Między Angelą Merkel a Emmanuelem Macronem nie dzieje się dobrze. Francuski prezydent ma niemieckiej kanclerz za złe, że obiecała poprzeć jego plany, m.in. integracji w strefie euro, ale wciąż zielonego światła nie daje. Macron chce wydzielić z Unii Europejskiej mocne jądro, a resztę krajów zostawić na peryferiach. Zdaniem Merkel taki podział Europę osłabi.

W niedzielę w Paryżu na obchodach stulecia zakończenia I wojny światowej Macron przestrzegał przed „powrotem starych demonów” i „zaraźliwych ideologii”. – Nacjonalizm to zdrada patriotyzmu – mówił. Prezydent ma duże problemy. Jeśli fatalne sondaże się nie odwrócą, przyszłoroczne wybory europejskie wygra we Francji skrajna prawica. Macron próbuje mobilizować wyborców, piętnuje wrogów zjednoczonej Europy, wzywa do ataku.

Merkel zaś, mówiąc we wtorek w Parlamencie Europejskim o nacjonalistach, ograniczyła się do stwierdzenia, że „nie mogą mieć więcej szans w Europie”. Zamiast do walki wzywała Europejczyków do solidarności.