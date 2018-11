We wtorek wieczorem media na Wyspach podały, że negocjatorzy UE i Wielkiej Brytanii po rozmowach, które z niedzieli na poniedziałek trwały do 3 w nocy, ustalili kilkusetstronicowy tekst porozumienia rozwodowego. Na wieść o tym funt znacząco umocnił się w stosunku do dolara.

Unijne źródła potwierdzały, że do Londynu przesłano „stabilną wersję tekstu”, ale do obwieszczenia przełomu wciąż potrzeba politycznej decyzji. Innymi słowy: brytyjscy negocjatorzy, teoretycznie mający pełny mandat rządu, coś ustalili, ale nie wiadomo, czy zaakceptują to ministrowie May.

Rzecznik rządu Irlandii zastrzegł w rozmowie z dziennikarzem irlandzkiego nadawcy RTE, że rozmowy się nie zakończyły i Dublin nie będzie komentował „przecieków w mediach”. Główną sporną kwestią negocjacji była (jest?) właśnie granica Irlandii i Irlandii Płn., a dokładniej to, jak zapewnić, by nie powróciły na nią kontrole. Ta sprawa stała się pretekstem do dyskusji o modelu brexitu, okresie przejściowym i konstytucyjnej jedności kraju.