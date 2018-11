Raport Światowej Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) mówi o całej Ameryce Łacińskiej, gdzie głód i niedożywienie rosną trzeci rok z rzędu i dotykają już ponad 6 proc. ludności (w sumie 39 mln ludzi), ale szczególnie dramatyczne dane dotyczą Wenezueli. W latach 2010-12 głodujących lub permanentnie niedożywionych było 3,6 proc. Wenezuelczyków, a w latach 2015-17 ten wskaźnik wzrósł do 11,7 proc. W stosunku do ogólnej liczby mieszkańców jest to najwięcej po Haiti, Barbudzie, Boliwii i Granadzie.

FAO zastrzega w raporcie, że dane są szacunkowe, bo reżim w Wenezueli nie podaje wiarygodnych statystyk albo je zataja.

Przyrost głodu i niedożywienia w Wenezueli jest tym bardziej dramatyczny, że zaledwie sześć lat temu ta sama organizacja FAO chwaliła reżim Hugo Cháveza za skuteczne ograniczenie zjawiska niedożywienia najbiedniejszej ludności

FAO chwaliła wtedy także Wenezuelę, że dzięki polityce społecznej znacznie poprawiły się i jakość, i ilość pożywienia dostępnego Wenezuelczykom.