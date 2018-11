W ubiegłą sobotę ok. 100 osób, w tym potomkowie rdzennej ludności, wzięło udział w usunięciu i wywiezieniu pomnika odkrywcy Nowego Świata, genueńskiego żeglarza, który w służbie Hiszpanii w 1492 r. dopłynął do wysp Morza Karaibskiego i przeszedł do historii jako człowiek, który dla Europy odkrył Amerykę.

Inicjatorem akcji był radny Mitch O’Farrell, potomek Indian ze stanu Oklahoma. To on doprowadził do likwidacji październikowego Dnia Kolumba, obchodzonego od 1937 r., i zastąpienia go od tego roku Dniem Ludów Rdzennych, Tubylczych i Pierwotnych.

– Takimi pomnikami usiłuje się utrwalać romantyczną wersję historii ekspansji europejskich imperiów oraz eksploatowania przez nie miejscowej ludności i bogactw – mówiła urzędniczka hrabstwa Los Angeles Hilda Solis w telewizji NBC. – A dziś my rozpoczynamy nowy rozdział, pomni błędów przeszłości i zdecydowani, by nigdy ich nie powtórzyć.