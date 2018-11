1 ZDJĘCIE Bracia Jo i Boris Johnsonowie (AP)

Były szef MSZ Boris Johnson to przywódca brexitowców. Były minister transportu Jo Johnson to przeciwnik brexitu. Obaj ostrzegają przed "statusem wasala" w relacjach z UE, co świetnie pokazuje, że premier Theresa May jest pod ostrzałem z obu stron barykady.