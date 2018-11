„Trump traci, Rosja nie wygrywa” – podsumował wyniki wyborów do Izby Reprezentantów Michaił Rostowski, komentator dziennika „Moskowskij Komsomolec”.

Wynik wtorkowego głosowania zdaniem publicysty „umacnia dwuwładzę w USA”.

„A tam, gdzie dwuwładza, zawsze możemy się spodziewać nieprzewidywalnych zwrotów sytuacji, i to od razu o 180 stopni, nigdy nie możemy być pewni, co stanie się za moment. A jeśli dodamy do tego jeszcze zaskakujące reakcje Trumpa, otrzymujemy nieprzewidywalność do kwadratu” – zapowiada Rostowski.

Skoro Republikanie, utrzymując przewagę w Senacie, stracili kontrolę nad Izbą Reprezentantów, należy się spodziewać wszczynania coraz to nowych śledztw parlamentarnych, blokowania inicjatyw gospodarza Białego Domu, nowych oskarżeń pod jego adresem, że tańczy, jak mu Moskwa zagra.

Zdaniem komentatora „Moskowskiego Komsomolca” dobrze się więc stało, że odwołano zapowiedziane na niedzielę spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem w Paryżu, gdzie obaj pojadą na obchody 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej.