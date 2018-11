To Baszszar Bassis – prezentuje spokojny głos zza kamery. Na nagraniu widać młodego bruneta w zielonej sportowej bluzie z kapturem, w ręku trzyma karabin. Przed nim, pod murem oddalonym o jakieś dwa metry, przytulona do ściany klęczy dziewczyna w chuście na głowie, z częściowo zasłoniętą twarzą. Głos wyjaśnia, że to Rasza Bassis.

Strzelaj, zmyj swoją hańbę!

Dziewczyna jest drobna, wydaje się zupełnie zrezygnowana. Nie protestuje, kiedy brat wymierza w jej kierunku karabin, widać tylko, jak podnosi rękę w obronnym geście, jakby próbowała osłonić głowę.

Zza kamery pada hasło: Ghassil arak ja Baszszar! Zmyj swoją hańbę, Baszszarze!, po którym następuje seria wystrzałów. Brat najwyraźniej nie grzeszy celnością, bo po wszystkim dziewczyna nadal żyje – widać, jak próbuje podnieść rękę. Także po drugiej serii zza kamery słychać pełen irytacji komentarz: „Jeszcze nie umarła”. Dopiero trzecia seria okazuje się celna – bezwładne ciało dziewczyny osuwa się na ziemię pod murem.

Napis pod nagraniem głosi, że zamordowana dziewczyna to Syryjka, a jej tragedia rozegrała się w Dżarablusie, niedaleko granicy z Turcją. Chłopak z filmu jest bratem ofiary, która – jak podaje BBC – najpewniej nie skończyła jeszcze 17 lat. Według miejscowych opozycyjnych mediów zabójca jest jednym z rebeliantów, a siostrę zabił na własnym podwórku, tuż za rodzinnym domem, bo dowiedział się, że przespała się z tureckim oficerem, który po wszystkim wrzucił jej nagie zdjęcia do internetu.