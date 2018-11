1 ZDJĘCIE Premier Węgier Wiktor Orban podczas kongresu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Helsinkach. 8 października 2018 (Fot. Markku Ulander / AP)

Na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego chadecy łagodnie obeszli się z łamiącym zasady demokracji Viktorem Orbánem. Uznali, że lepiej go nie wyrzucać ze swoich szeregów, by nie zawiązał sojuszu ze skrajną prawicą. Ale tolerując go latami, sami dali pożywkę radykałom i dopuścili do wzrostu autorytarnych tendencji w UE.