Rozmowa z Juanitą Tolliver, analityczką z think tanku Center for American Progress

Magda Działoszyńska: Komentatorzy w USA twierdzą, że wtorkowe wybory są jednymi z najważniejszych w ostatnich dekadach. Zgadza się pani?

Juanita Tolliver: Są, pod wieloma względami. To referendum w sprawie polityki realizowanej przez prezydenta Trumpa oraz republikańską większość w Kongresie. A polityka ta polega na systematycznych próbach odbierania milionom Amerykanów dostępu do opieki medycznej oraz ochrony ubezpieczeniowej tym, którzy chorują przewlekle. To także referendum w sprawie jedynego legislacyjnego zwycięstwa, jakie udało im się odnieść, czyli reformy podatkowej, która odpowiada na potrzeby wielkich korporacji, bogatych darczyńców ich partii i jednego procentu najbogatszych Amerykanów zamiast zwykłych mieszkańców tego kraju. Stawka jest więc bardzo wysoka.