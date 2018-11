Handziuk została zaatakowana pod koniec lipca, gdy wychodziła ze swojego mieszkania w 300-tysięcznym Chersoniu na południu Ukrainy. Zamachowiec wylał na jej głowę litr kwasu siarkowego i uciekł. Przypadkowi przechodnie zabrali ranną do szpitala. Lekarze stwierdzili oparzenia na ponad 30 proc. powierzchni jej ciała. Przeszła w sumie 11 operacji, częściowo straciła wzrok. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było pęknięcie jednego z zakrzepów.

Zleceniodawców morderstwa nie udało się do dzisiaj złapać. Ukraińska policja nie kwapiła się zresztą do wyjaśnienia sprawy. Początkowo zakwalifikowała ją jedynie jako chuligaństwo. Dopiero gdy na ulice 12 ukraińskich miast wyszli demonstranci, by zaprotestować przeciwko bezczynności policji, kwalifikację czynu zmieniono na usiłowanie zabójstwa (po jej śmierci została zmieniona na zabójstwo).

Policja działała po omacku. Jeden z zatrzymanych miał w dniu zabójstwa alibi i został zwolniony. Kilku z pozostałej piątki oskarżonych przebywa w aresztach domowych. Wszyscy są weteranami wojny z separatystami w Donbasie walczącymi po stronie jednej z frakcji, która oddzieliła się od Prawego Sektora, skrajnie prawicowego ukraińskiego ugrupowania.