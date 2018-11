„Fryderyk Wielki” – takim podpisem redakcja konserwatywnego dziennika „Die Welt” opatrzyła zdjęcie 63-letniego Friedricha Merza, które kilka dni temu opublikowała na czołówce. Sięgnięcie po skojarzenia z królem Prus dobrze oddaje to, co dzieje się w sercach chadeków. Po 13 latach rządów Angeli Merkel i wobec dramatycznie spadających sondaży (w najnowszych CDU spadła do rekordowo niskiego poziomu 25-27 proc., Zieloni mają natomiast już 21-24 proc. poparcia) partia czeka na cudotwórcę, który wyciągnie ją z kryzysu.

Do ostatniego poniedziałku – gdy Merkel, reagując na fatalny wynik CDU w wyborach do landtagu Hesji (ponad 11 pkt. procentowych straty w stosunku do poprzednich wyborów), zdecydowała, że na grudniowym zjeździe CDU nie będzie się po raz kolejny ubiegać o szefostwo w partii – Merz trzymał się w cieniu.

Z polityki wycofał się w 2009 r. Pisał wprawdzie książki, wygłaszał przemówienia, ale karierę przekierował w biznes. Jego ostatnie stanowisko to szef rady nadzorczej niemieckiej spółki córki wielkiego amerykańskiego koncernu Blackrock, który specjalizuje się w zarządzaniu aktywami.