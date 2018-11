Dziś w Nowym Jorku zaczyna się jeden z najważniejszych w historii procesów przeciw narkotykowej przestępczości zorganizowanej. Na ławie oskarżonych zasiada Joaquin Guzmán (z powodu niskiego wzrostu bardziej znany jako „Chapo” – „Konus”), do momentu złapania w 2016 r. szef meksykańskiego kartelu z Sinaloa, uważany za najpotężniejszego barona narkotykowego od czasów Pablo Escobara.

Z tego powodu amerykański wymiar sprawiedliwości podjął wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Gangster jest przetrzymywany na Manhattanie, w izolatce jednego z trzech najlepiej strzeżonych aresztów w kraju, gdzie wcześniej siedzieli między innymi bliscy współpracownicy Osamy ben Ladena czy szef włoskiej mafii z lat 80. John Gotti.

Nowojorczycy nie wiedzą, jak często i w jakich godzinach będzie zamykany słynny most Brookliński, żeby mógł nim jeździć konwój przewożący gangstera z aresztu do sądu po drugiej stronie rzeki. Sędzia Brian Cogan dawał nawet do zrozumienia, że w przeciwieństwie do przesłuchań wstępnych z ostatnich 19 miesięcy na właściwe rozprawy „Chapo” będzie dowożony helikopterem.