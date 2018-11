W sobotę patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej (noszący tytuł „światowego”) i prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisali w Stambule porozumienie o wspólnych przygotowaniach do soboru założycielskiego nowej ukraińskiej Cerkwi.

Jak podał w ubiegłym tygodniu moskiewski dziennik „Kommiersant", datę rozpoczęcia obrad wyznaczono na 21 listopada. Mają w nich wziąć udział biskupi nie tylko do tej pory nieuznawanych, a przez Moskwę wyklętej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińskiej autokefalicznej (niezależnej – w tym przypadku jedynie z nazwy) Cerkwi prawosławnej, lecz także spora grupa hierarchów najpotężniejszej dziś w kraju organizacji religijnej, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, którzy chcieliby uniezależnić się od Rosji.

Przygotowując się do soboru, Bartłomiej zdjął niedawno klątwę z przywódcy UCP PK Filareta i USCP Makarego, czym przywrócił ich do oficjalnego nurtu życia cerkiewnego. A jednocześnie stworzył sobie kłopot, ponieważ obaj pretendują do roli patriarchy nowej Cerkwi. Jak jednak twierdzi „Kommiersant” i Filaret, i Makary zgodzili się nie zgłaszać swoich kandydatur w wyborach, które zostaną przeprowadzone podczas soboru.