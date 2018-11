Według sondażu „Washington Post” i ABC News na Partię Demokratyczną chce zagłosować 50 proc. zarejestrowanych wyborców, na Republikańską – 43 proc. Nie znaczy to jeszcze, że Demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, liczą się bowiem wyniki w konkretnych okręgach. Z partyjnych badań wynika jednak, że mają na to realne szanse. Warunkiem jest przejęcie co najmniej 23 foteli od Republikanów.

W Senacie, mimo zaciętych wyścigów na Florydzie, w Tennessee, Nevadzie czy Missouri, „niebieska fala” (to kolor Demokratów) raczej nie wzniesie się wystarczająco wysoko. Na przeszkodzie stoi specyfika ordynacji: w USA co dwa lata wybiera się jedną trzecią składu wyższej izby. Większość foteli do obsadzenia już zajmują Demokraci, co sprawia, że mają więcej do stracenia niż zyskania.

W procedurze wcześniejszego głosowania (za pośrednictwem poczty lub osobiście) swoich kandydatów wskazały już 33 mln Amerykanów, więcej niż w 2014 r. i niemal tyle, ile w wyborach prezydenckich z 2016 r. (te ostatnie mają zawsze wyższą frekwencję). Świadczy to o dużej mobilizacji elektoratów. W 2014 r. frekwencja w wyborach do Kongresu wyniosła zaledwie 36,4 proc., najmniej od 70 lat. Wygląda na to, że w tym roku będzie zdecydowanie wyższa.