2 ZDJĘCIA Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Andrzej Duda podczas spotkania przy okazji szczytu NATO, Bruksela, 25 maja 2017 r. (Pool/ABACA / Pool/ABACA/EAST NEWS)

- Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, robiła to z własnej woli, bez żadnego przymusu. Podpisując traktat akcesyjny, podpisaliście wiążącą was umowę. Nie możecie jej nie respektować tylko dlatego, że do władzy doszedł rząd prezentujący inne poglądy - mówi "Wyborczej" Delphine O, posłanka ruchu Republique En Marche do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, członkini komisji spraw zagranicznych.