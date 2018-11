1 ZDJĘCIE Westminster Hall, Izba Lordów i Izba Gmin (Fot. Rafał Mielnik)

Brytyjski sąd potwierdził, że obawy co do niezależności naszego sądownictwa uprawniają do wnioskowania o wstrzymanie ekstradycji do Polski. Jednak odrzucił wniosek trzech ściganych Polaków, bo nie znalazł zagrożenia w ich konkretnych przypadkach.